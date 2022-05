Alors qu'une affaire de trafic d'œuvres secoue le monde de l'art, comment s'organise la traque ? Vincent Michel, archéologue, professeur à l'université de Poitiers et à l'école nationale des douanes, expert en lutte contre le trafic illicite des biens culturels est l'invité de France Inter.

L'ancien patron du Louvre a été mis en examen, suspecté d'avoir participé à un trafic d'antiquités

L'ancien patron du Louvre, Jean-Luc Martinez, vient d'être mis en examen, soupçonné d'avoir acheté des antiquités à l'origine douteuse pour les exposer au Louvre Abu Dhabi. Des œuvres qui auraient été pillées pendant les Printemps arabes. "Il est très difficile de lutter contre le trafic de biens culturels", explique Vincent Michel, archéologue, professeur à l'université de Poitiers et à l'école nationale des douanes. "Il y a deux catégories : les objets volés et les objets pillés. Ceux qui sont volés ont une traçabilité parce qu'ils viennent d'un inventaire, d'une collection, et tôt ou tard, on les retrouves. Or, face à un bien pillé, c'est beaucoup plus délicat : ce sont des objets qui proviennent de fouilles clandestines, qui sont extraits du sol de façon totalement anonymes, et sur lesquels on va grever une histoire, un pedigree, quelque chose de crédible. C'est là que les trafiquants sont très forts : ils créent une seconde histoire, ils inventent une origine légitime aux œuvres".

Selon lui, lutter contre ce trafic est aussi difficile que contre les autres trafics, comme le trafic de drogue. "Les trafiquants vont tout faire pour qu'on ne puisse plus revenir à l'origine du bien", dit-il, ce qui signifie qu'un musée peut se retrouver à son insu avec une œuvre pillée. "C'est un marché très lucratif, qui, forcément, attire les trafiquants. Il est vraisemblablement à la même hauteur que le marché légal, qui était en 2017 de 63,7 milliards de dollars". Quel que soit le trafic, "le moteur est le même, c'est l'argent".

Mais la difficulté de ce trafic-ci, c'est "qu'il intéresse des petits délinquants jusqu'aux terroristes", selon Vincent Michel qui rappelle que Daech tirait une partie de son financement du trafic de biens. Selon lui, la prise de conscience internationale sur ces questions et sur l'importance de lutter contre le trafic a eu lieu autour des années 2011, avec les Printemps arabes puis avec les destructions du groupe Etat Islamique dans les zones qu'il occupait.

"En France, on dispose d'organes étatiques comme l'OCBC, Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, et puis il y a les douanes. Et puis, il y a le service des Musées de France qui vérifie les licences d'exportation", dit-il. "La sensibilisation est totale, on peut compter sur les archéologues, les magistrats qui sont de plus en plus formés à se dire que derrière une antiquité peut se cacher une infraction".