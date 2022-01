Le Français Benjamin Brière condamné en Iran à huit ans de prison pour "espionnage": Blandine Brière, la sœur de Benjamin Brière est l'invitée du 6h20

Blandine Brière se bat pour la libération de son frère Benjamin © AFP / Jeff Pachoud

Depuis que Benjamin Brière, accusé d'avoir pris des photos de lieux interdits par drone en Iran, a été condamné à huit ans de prison par la justice iranienne, cette semaine, sa sœur Blandine n'a pas pu l'avoir au téléphone : "Je ne sais pas comment il a pris ce verdict et cela m'effraie énormément", dit-elle. Le jeune homme est en grève de la faim depuis un mois, "il est très affaibli mais aussi très déterminé".

"Nos appels sont enregistrés et interprétés donc je n'ai pas tous les éléments, mais je sais qu'il est dans un endroit où personne ne parle sa langue, et où il est avec des co-détenus qui encourent la peine de mort", explique Blandine Brière. Celui-ci dispose d'une avocate sur place et a reçu la visite du consul.

Alors que Benjamin Brière clame son innocence, sa soeur affirme que le procès n'a pas été équitable : "On a eu zéro dossier, zéro élément pour préparer le procès. Et aucune preuve. Il n'y a aucune défense à préparer : l'avocate était présente, et voilà". La famille compte faire appel, mais "je ne vois pas pourquoi on aurait un deuxième procès équitable et juste".

"Mon espoir c'est de faire bouger les choses et faire se rendre compte au plus grand nombre que Benjamin est un otage".

Benjamin Brière avait-il conscience d'un risque en Iran ? Il était sur place depuis six mois : "Il était confiant. Bien sûr qu'on a conscience des risques dans ce pays, mais c'est aussi une zone extrêmement touristique, il a rencontré beaucoup de touristes, il était tombé amoureux de ce pays".

"Aujourd'hui, on est en colère parce qu'on se bat contre un monstre, mais on doit garder espoir pour faire en sorte qu'il y ait une justice. On ne peut pas faire autre chose qu'en parler énormément pour ne pas que Benjamin tombe dans l'oubli", ajoute-t-elle.