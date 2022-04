Les partis de gauche négocient pour monter une coalition en vue des élections législatives de juin. L'analyse du politologue Bruno Cautrès, chercheur au Cevipof, le centre de recherche de la vie politique.

Le politologue Bruno Cautrès sur France Inter le 29 avril 2022. © / France Inter

Forte des 22% des voix de son candidat Jean-Luc Mélenchon à la présidentielle, La France insoumise a lancé des discussions bilatérales depuis plus d'une semaine avec EELV, le PCF et le NPA, et depuis mercredi avec le Parti socialiste, afin de trouver un accord aux législatives pour se donner une chance d'envoyer le tribun insoumis à Matignon.

"Un accord global est sans doute quelque chose de très difficile à obtenir, dans un temps extrêmement court, avec de véritables difficultés" estime Bruno Cautrès, politologue au Cevipof, le Centre de recherche de la vie politique. "Ce sont des difficultés tactiques, stratégiques, de chacun, les différents acteurs n’ont pas les mêmes enjeux en tête" poursuit-il.

Une grande différence dans les programmes

Le politologue observe des "enjeux de fond et différences programmatiques importantes" entre les différents partis. "Un accord global qui réglerait tout dans toutes les circonscriptions semblent un peu compliqué pour le moment." Car ces accords recherchés au niveau national se confrontent au travail des partis à l’échelle locale. Dans certaines circonscriptions, des candidats sont déjà investis.

"Il y a régulièrement des dissidences par rapport aux acteurs locaux. Des candidats sortants qui n’ont pas démérité ne voient pas pourquoi, au nom d’une union bricolée à la dernière minute, ils cèderaient leur siège de député. C’est un grand classique de ce type de situation." La coalition au niveau national n’est pas toujours bien vécue dans les circonscriptions.

"Les législatives ont également un enjeu économique majeur pour les partis. En fonction des résultats, ils récupèrent des subventions" ajoute Bruno Cautrès.

Les partis jouent très gros. La campagne présidentielle a coûté chère, en particulier du côté des écologistes. Visiblement, le Parti socialiste avait provisionné de manière à ne pas contracter d’emprunt. Ce n’est pas le cas des écologistes.

Le financement public des partis politiques est indexé sur les voix aux élections législatives à condition d’être présent dans suffisamment de circonscription, "d’où les négociations qui ne sont pas simples" précise le politologue du Cevipof.

Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, "c’est une hypothèse très virtuelle" affirme Bruno Cautrès. "Même si le bloc de gauche remporte les élections législatives, cela resterait une prérogative du Président de la République. Il pourrait faire veto sur un certain nombre de noms de ministres. La marche semble très haute pour le moment". Bruno Cautrès rappelle que l’abstention pourrait être encore élevé en juin lors des législatives.