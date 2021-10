Journée mondiale de lutte contre l'AVC : Margot Turcat autrice de la BD Mon petit AVC (STUDIO), professeur Igor Sibon Président de la Société Française Neuro-Vasculaire, Neurologue, en charge de l'Unité Neuro-Vasculaire du CHU de Bordeaux sont les invités du 6h20

Margot Turcat dans le studio de France Inter

Dans sa BD "Mon petit AVC", Margot Turcat raconte son expérience. "J'ai compris assez rapidement que je faisais un AVC, même si je ne voulais pas y croire, parce que je me disais qu'on ne fait pas d'AVC quand on est dans la trentaine. Mais au bout d'une demi-heure, j'ai compris que j'avais tous les signes cliniques d'un AVC", raconte cette professeure d'arts plastiques, qui avait été formée aux réflexes de secours dans le cadre de son métier.

Le professeur Igor Sibon, président de la Société française neuro-vasculaire, rappelle que les symptômes qui peuvent annoncer l'AVC sont aussi le trouble du langage ou la déformation du visage, "qui doivent donner l'alerte". Il note aussi qu'il peut y avoir "une forme de déni quand on est jeune, alors que cela peut arriver à tout âge". "Chacun devrait être éduqué à reconnaître les symptômes de l'AVC", ajoute-t-il. Margot Turcat ajoute :

"C'est très important d'en parler et de vulgariser, parce que les gens n'en savent rien"

"Aujourd'hui, je fais partie des jeunes adultes qui ont fait un AVC et se retrouvent handicapés", explique la professeure d'arts plastiques, qui pour l'heure ne sait pas si elle pourra travailler à nouveau un jour. "La neurologie, c'est mystérieux : chaque patient est différent, on ne peut pas faire un tableau prédéfini de ce qu'il va se passer", ajoute Margot Turcat, qui a gardé de nombreuses séquelles de son AVC : "Ma vie a été complètement chamboulée : j'étais prof, et aujourd'hui j'ai du mal à lire, à écrire".

Les séquelles sont plus grandes à chaque minute perdue avant la prise en charge : "On estime que chaque minute, on perd deux millions de neurones. Tout cela a des conséquences importantes sur le pronostic fonctionnel", rappelle le Pr Sibon.