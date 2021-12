La chanteuse Clara Luciani, qui présentait cette année son deuxième album studio, "Coeur", est l'invitée de 6h20.

"Respire encore", c'est la chanson devenue, en 2021, l'hymne du déconfinement : "C'est un peu fou : elle est sortie 24 heures ou 48 heures avant le moment où l'on a eu le droit d'enlever le masque. Pour une chanson qui s'appelle "respire encore", c'était un peu dingue", confie la chanteuse, dont le disque "Coeur" est l'un des succès de l'année. Elle raconte pourtant que la chanson a été écrite, à l'origine, pour une amie qui retrouvait sa liberté après une relation compliquée.

"Au moment de faire les refrains, je me suis rendu compte que c'était une chanson qui décrivait la situation dans laquelle on se trouvait tous à ce moment-là".

"J'ai été très heureuse du succès de cet album, mais je ne me suis pas sentie dépassée. La reconnaissance du public a pris suffisamment de temps pour que je ne sois pas prise d'un vertige", explique-t-elle.

Des chansons pour rendre heureux

La plupart des chansons avait été commencée avant le confinement, mais certaines, comme "Au revoir" sont nées "de la peur que j'ai eue de ne plus jamais refaire de concerts". C'est moins le texte que "l'habillage" des chansons qui a été influencé par la situation : "A ce moment-là de ma vie, les seules chansons qui me faisaient sortir du lit, c'étaient des chansons dansantes : j'ai voulu offrir au public des chansons qui les feraient sortir du lit, qui les rendraient heureux, qui leur feraient oublier ce contexte terrible".

"Si j'avais su la lumière qui m'attendait au bout du tunnel, j'aurais mieux dormi la nuit", raconte-t-elle, en écho aux complexes de son adolescence. "Souvent, les vilains petits canards, ceux qui sont moqués à l'école, sont moqués pour leurs différences, qui deviennent à l'âge adulte, des forces immenses".

Clara Luciani sera en tournée au printemps et en été, et le 8 décembre en final de la tournée à l'Accor Arena. Face à la menace des annulations, elle explique : "J'ai décidé de tester une nouvelle philosophie, et de vivre au jour le jour : planifier en avance, ce n'est plus possible. Alors j'adopte le carpe diem, et ça peut fonctionner comme ça, en profitant de chaque jour, de chaque concert qu'on peut maintenir".