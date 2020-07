Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, est l'invité du 7/9 de France Inter au lendemain du second tour des élections municipales 2020.

Olivier Faure, premier secrétaire du Parti socialiste, invité de France Inter le 29 juin 2020 © Radio France / Radio France

Les socialistes remportent Nancy (Mathieu Klein obtient 54,54% des voix contre le maire sortant radical Laurent Hénart), Montpellier, Saint-Denis, et conservent aussi Rennes, Nantes et Le Mans. "Les Français ont voulu se donner hier une espérance, sociale et écologique", souligne Olivier Faure, le Premier secrétaire du Parti Socialiste. Les socialistes qui se sont aussi rangés derrière les écolos dans plusieurs villes. "Le vent s'est levé hier, et j'espère qu'il va continuer à souffler."

Au-delà des victoires du PS, ce second tour des municipales est un coup porté à la République en Marche, et donc au président de la République selon Olivier Faure : "je crois que le message est assez clair pour Emmanuel Macron. Jamais un président de la République . Et donc c'est un appel à ce que sa politique change."

Le cas particulier de Lille, où la maire sortante Martine Aubry l'a emporté hier soir pour moins de 300 voix sur son challenger écologiste avec qui aucun accord n'a été trouvé entre les deux tours, est un signal d'alarme pour Olivier Faure : "Quand on est socialiste et écologiste, on doit faire l'effort de se comprendre, et de s'entendre". Et d'avouer : "J'ai flippé, et je suis très heureux pour Martine Aubry."

Interrogé sur les années à venir, et notamment sur la présidentielle de 2022, le Premier secrétaire du PS continue de promouvoir l'alliance entre socialistes et écologistes : "il faut que chacun comprenne que nous ne pouvons plus faire les uns sans les autres. Si nous arrivons à porter un projet commun, que nous arrêtons d'être la gauche la plus bête du monde, alors on arriver à gagner y compris contre Marine Le Pen ou Emmanuel Macron."