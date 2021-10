Émile Coddens, vigneron de 24 ans chez Plou & Fils à Chargé-Amboise (Indre-et-Loire), auteur de “Le vin, ça se partage !” (Les Équateurs), il a réussi à rassembler plus de 400 000 abonnés sur TikTok !

Illustration du livre d'Emile Coddens, “Le vin, ça se partage !” (Les Equateurs) © Getty / wilatlak villette

Comme beaucoup de vignerons, il sort d'un période un peu compliquée avec les intempéries notamment, qui ont mis à mal la production. "Quand les raisins sont de très bonne qualité, comme les années précédentes, on s'éclate, on arrive, on fait du vin, on est heureux", raconte Émile Coddens. "Là, c'est un peu plus compliqué cette année ! Mais c'est là où on se rappelle son expérience, ses études, pour justement travailler pour faire une très bonne année. Il ne faut pas oublier que notre métier est lié à la météo, si on n'est pas capable de faire face à ça, il faut changer de métier !"

Lui-même a presque un autre métier, vidéaste sur TikTok, où il a multiplié les abonnés au fil des mois en racontant son quotidien dans la viticulture. "Je suis assez chanceux que ça fonctionne comme ça !", estime-t-il. "J'ai choisi un réseau social vraiment nouveau, sur lequel il n'y avait pas encore de vigneron. J'ai décidé de montrer mon métier à travers ça, parce que c'est quelque chose d'important pour moi. J'aime faire du vin, c'est la raison pour laquelle je me lève le matin, mais j'aime aussi le montrer, voir les yeux ébahis des personnes qui comprennent ce que je vis, que ce soit dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux."

Pourquoi ça marche aussi bien ? "Les gens avaient peut-être besoin de ça, de voir un métier à la fois connu et inconnu. Le confinement a peut-être aidé à ce que ça fonctionne." Même s'il n'aime pas trop le terme "d'influenceur" : "J'ai l'impression de l'être devenu un peu à mes dépens, mais je l'accepte : j'ai beaucoup d'abonnés et peut-être que je suscite des vocations. Grâce à ça, j'influence peut-être des jeunes à être vignerons : je reçois beaucoup de messages assez touchants de personnes qui me suivent et qui se sont lancés."