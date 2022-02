La députée LREM de la Drôme est l'invitée de Carine Bécard.

La députée LREM de la Drôme Alice Thourot © Maxppp / Thomas Padilla

C’est une vieille tradition républicaine. Deux mois avant l’élection présidentielle, l’Assemblée nationale ferme. C’est la fin du travail des députés après un mandat de cinq ans. Avocate de formation, Alice Thourot a été élue dans la Drôme à 31 ans. "Je n’avais rien imaginé de particulier, je n’étais pas collaboratrice parlementaire et je ne participais pas à la vie publique et politique. Je n’avais pas d’idée de ce à quoi représentait l’exercice d’un mandat parlementaire."

Elle n’avait jamais visité l’Assemblée nationale avant d’avoir été députée. "C’était une vraie découverte" raconte-t-elle. "J’ai fait de très belles rencontres. Je me suis fait des amis. C’est beaucoup de travail."

Alice Thourot voulait continuer son activité d’avocate dans la Drôme, impossible à cause de l’agenda de député, les voyages incessants à Paris. "Avant mon élection, j’avais 31 ans, je ne me sentais pas représentée" se souvient la députée. Elle a décidé de ne pas faire de second mandat : "Les menaces ont joué, mais elles ne sont pas déterminantes. Je me suis engagée sur une promesse du renouvellement." Elle va donc laisser sa place en juin prochain.