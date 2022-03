Le député des Pyrénées-Atlantiques et candidat à la présidentielle est l'invité de Carine Bécard.

Dans trois semaines, les Français iront dans les bureaux de vote pour le premier tour de l'élection présidentielle. Ils auront le choix entre 12 bulletins, dont un pour Jean Lassalle. La campagne s'achève donc bientôt et le député et candidat l'assure : "heureusement que j'étais dans cette campagne parce que sinon je me demande de quoi on aurait parlé à part de faits divers." Selon le député, "on n'a pas du tout parlé de ce qui intéresse la vraie France." Dans les prochains jours, Jean Lassalle affirme qu'il compte bien apporter "une fraicheur de parole et une liberté."

"Reconstruire une organisation territoriale"

Concernant son programme, son objectif principal est de "reconstruire un Etat." "Il n'y en a pas. Un Etat qui soit à la fois un symbole et un outil pour le nouveau chef de l'Etat et toute son équipe et reconstruire une organisation territoriale parce qu'elle est complètement HS. Il n'y en a plus." Parmi les mesures du candidat "Résistons" : le rétablissement de l'ISF, l'élargissement du RSA aux jeunes, un SMIC à 1 400 euros par mois... Il veut également nationaliser certaines entreprises dans des secteurs clés de l'économie.

Oui à l'autonomie de la Corse

A l'assemblée, Jean Lassalle siège sur les bancs du groupe "Libertés et territoires" avec les élus corses. La Corse, qui bénéficie depuis 2015 d'un statut particulier. Elle est une collectivité territoriale unique avec des compétences qui lui sont propres. Interrogé sur sa position au sujet de l'autonomie de la Corse, le député se dit en faveur et précise : "Je connais assez bien les Corses maintenant pour savoir qu'ils sont très attachés à ce que la Corse puisse hisser très haut ses couleurs et ils sont aussi très attachés à la France." Jean Lassalle ajoute également : "Est-ce que vous avez beaucoup de territoires en France qui ont connu 50 ou 60 ans aussi difficiles que la Corse ? Est-ce que vous ne pensez pas que l'on a commis beaucoup d'erreurs à leur égard et qu'on les a aussi beaucoup mis de côté ?"