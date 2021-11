Directeur du Théâtre national de Strasbourg et metteur en scène de la pièce "Ce qu’il faut dire" de Léonora Miano, Stanislas Nordey est l'invité de Carine Bécard.

Stanislas Nordey directeur du Théatre national de Strasbourg (TNS) à Strasbourg le 18 mars 2021. © Maxppp / PHOTOPQR/L'ALSACE/Jean-Marc LOOS

"Ce qu'il faut dire", est composé de trois textes, trois monologues signés de l'écrivaine et essayiste franco-camerounaise Léonora Miano, qui traitent parfois durement de l'immigration, de la couleur de la peau et de la décolonisation. Trois sujets qui font grandement écho à l'actualité politique que vit aujourd'hui notre pays.

Une parole qui n'est pas consensuelle

"C'est une écriture qui est à la fois incisive, mais poétique, avec une force politique très forte. Donc, c'était cet alliage du poétique et du politique qui me touchait. Je n'ai jamais aimé les spectacles militant. Je trouve qu'on va souvent dans le vide quand c'est juste un spectacle militant. Mais quand on a une parole d'un poète ou d'une poétesse qui est très forte, là, on entend autrement le rapport au monde. Elle avance avec une parole qui est une parole qui n'est pas consensuelle, une parole qui déplace, qui dérange aussi bien la communauté blanche que la communauté noire."

Entendre des voix diverses

"Je trouve que le théâtre, que la poétique finalement, elle apporte toujours énormément de choses parce qu'elle porte un autre regard sur les choses. Moi, je dévore l'information, j'adore ça. Mais j'ai besoin de lire à côté ou d'aller écouter des choses qui me permettent d'écouter autrement. Et puis, le théâtre, c'est un art vivant. C'est un spectacle vivant, porté l'un par trois magnifiques comédiennes, par ailleurs jeunes comédiennes. C'est important d'entendre des voix diverses, des voix autres et particulièrement une voix comme celle de Léonora Miano."