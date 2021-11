Respectivement acteur et femme d’affaire, coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, ils ont tous deux participé cette semaine au Forum de Paris pour la paix.

L’acteur Forest Whitaker et Melinda Gates, coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates, pour le Forum de Paris pour la Paix. © AFP / Arturo Holmes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MUSTAFA YALCIN / ANADOLU AGENCY

De passage dans la capitale française pour la quatrième édition du Forum de Paris sur la paix, Melinda French Gates, la coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates et l'acteur américain Forest Whitaker, président de la "Whitaker Peace and Development Initiative" (WPDI), sont revenus sur le but de leurs initiatives contre les inégalités face au covid au micro de France Inter.

Melinda French Gates estime que : "Les pays du Nord n'ont pas donné une réponse équitable à la crise du covid. Le covid a des conséquences partout, dans le monde entier. 80% des vaccins sont dirigés vers les pays du Nord : ça n'a aucun sens. [Dans certains pays du monde] il y a des élèves qui sont déscolarisés depuis 3 ans parce que leurs professeurs ne peuvent pas se vacciner et retourner au travail. Nous faisons tout notre possible pour que les pays de Nord garantissent un accès plus équitable à la vaccination."

Sur la question des brevets sur les vaccins contre le covid, la coprésidente de la Fondation Bill-et-Melinda-Gates juge "qu'en période de pandémie, lever les brevets sur les vaccins est la bonne chose à faire. En plus de cela, il faut monter en puissance sur la fabrication des vaccins. Il nous faut renforcer considérablement la vaccination en Afrique, dans les pays d'Amérique latine, au Brésil."

"Une véritable obligation morale" pour Forest Whitaker

Forest Whitaker rejoint Melinda French Gates quand il rappelle que : "Ce virus est contagieux, et il se fiche des frontières. Il va où il veut. Ce qu'il se passe ici est lié à ce qu'il se passe ailleurs. Il y a un véritable impératif moral. Des millions de personnes sont mortes de ce virus. Si vous deviez vous présentiez devant eux pourriez-vous leur dire : 'je suis désolé je n'ai pas d'obligation à votre égard. Il faut penser à ça, à eux. Parce que si on ne pense qu'à soi, à son argent, on ne peut pas y arriver."

La "Whitaker Peace and Development Initiative" (WPDI) de l'acteur américain Forest Whitaker est une ONG créée en 2012 qui s'investit dans des projets éducatifs pour des jeunes vivant dans des régions touchées par la violence ou les conflits (Soudan du Sud, Ouganda, Mexique, États-Unis, Afrique du Sud) et désormais aussi en France. Forest Whitaker veut agir en Seine-Saint-Denis pour aider les jeunes à se former "aux techniques de médiation et de résolution de conflit et à l'entrepreneuriat".