Quintuple médaillé aux Jeux olympiques d'hiver de Pékin, le biathlète jurassien est l'invité de Carine Bécard.

Le biathlète Quentin Fillon Maillet © AFP / JEWEL SAMAD

Le biathlète Quentin Fillon Maillet, double champion olympique (individuel et poursuite) et quintuple médaillé, sera le porte-drapeau de la France à la cérémonie de clôture des JO-2022 dimanche soir à Pékin. Il a décroché cinq médailles, une première pour un sportif français depuis près d'un siècle : en or sur l'individuel (20 km) et la poursuite (12,5 km), il a aussi pris l'argent en sprint (10 km), avec le relais masculin et le relais mixte.

"Je n’imaginais pas des Jeux comme cela. Je suis leader sur le circuit de Coupe du monde, j’avais un avantage psychologique sur mes adversaires" explique le sportif sur France Inter. "Pour moi, des JO réussis, c’était une médaille d’or en individuelle et une autre en relais !" Il reconnaît une "déception" sur sa quatrième place vendredi, il était tout près du grand chelem. Après ses Jeux olympiques, il est "en pleine forme mentale", mais tout de même un peu fatigué. Quentin Fillon Maillet prévient ses fans, il ne compte pas célébrer dès son retour ses médailles. Le Jurassien veut vite se reconcentrer sur la suite de la saison de Coupe du monde.