Le candidat à la présidentielle pour le Nouveau Parti Anticapitaliste, Philippe Poutou, est l'invité de Carine Bécard.

Philippe Poutou réclame un débat entre les 12 candidats, avant le premier tour de l'élection présidentielle. Il vient d'écrire au cinq autres candidats de la gauche pour s'unir et obtenir ensemble l'organisation d'un tel débat. "Pour l'instant, pas de réponse mais cela va certainement venir parce que l'on a un intérêt commun à ce qu'il y ait un véritable débat, une véritable confrontation" explique-t-il.

"Ca ne résout pas tous les problèmes démocratiques, le fait que Macron refuse de rendre des comptes d'une certaine façon. Pour la population, les électeurs, il y a besoin de ce genre de chose là car c'est là qu'il y a des vérités qui peuvent sortir et puis c'est mieux que des numéros de claquettes des uns et des autres."

"Les élections ne changerons pas radicalement la vie"

Philippe Poutou a écrit uniquement au candidats de gauche car "la confrontation dont on a besoin, ce n'est pas gauche contre droite, c'est dans la gauche : pourquoi elle est dans cet état là et de quel gauche on aurait besoin aujourd'hui ou demain." Le candidat NPA ajoute que le débat, "c'est quand même plus intéressant que des prises de parole à la queuleuleu. A travers un débat, il y a des propositions. Mais c'est vrai que ça ne s'arrête pas à là, il faut arriver à défendre un programme. Pour nous un programme, c'est surtout la question des perspectives politiques. On pense que les élections ne changerons pas radicalement la vie et celle-là, ça apparait assez joué d'avance."

"La démocratie ce n'est pas juste la question du temps de parole dans une élection présidentielle"

Interrogé sur son programme et ses mesures phares, Philippe Poutou explique que l'un de ses principaux objectifs est : "le combat contre ce système profondément injuste qu'est le capitalisme, donc c'est l'histoire du partage des richesses (...) Nous c'est le partage des richesses et la question de la démocratie."

Selon Philippe Poutou, "la démocratie, ce n'est pas juste la question du temps de parole dans une élection présidentielle ou ce n'est pas juste la question des institutions. C'est aussi comment on arrive à faire respecter les droits sociaux donc c'est la question de l'interdiction des licenciements, c'est la question au bout du compte aussi du pouvoir. On remet en question le pouvoir patronale, on remet en question la propriété des capitalistes et on pense qu'il faudrait une économie socialisée."

Un salaire minimum de 1 800 euros net

Le candidat NPA réclame un salaire minimum de 1 800 euros net "pour tout le monde." "La question du pouvoir d'achat, ce n'est pas juste la question des salaires, c'est la question de comment fonctionne la société. L'éco socialisme c'est de dire qu'une société doit pouvoir répondre à la fois aux urgences sociales et aux urgences environnementales et encore une fois : ça pose le problème de qui dirige la société. Le capitalisme fait du n'importe quoi, dès qu'il touche à quelque chose, il le bousille".