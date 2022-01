Carine Bécard reçoit la porte-parole de la Primaire populaire, alors que les inscriptions à l'élection seront clôturées ce dimanche à 23h59.

L'écologiste et porte-parole de la primaire populaire Mathilde Imer. © AFP / CORINNE SIMON / HANS LUCAS

A cinq jours du vote, Mathilde Imer annonce que plus de 350 000 personnes sont inscrites pour y participer. "Notre objectif initial c'était de dépasser les Républicains qui avaient réuni 140 000 votants à leur propre primaire", se félicite la porte-parole de la primaire populaire, tout en soulignant que "l'on peut être beaucoup, beaucoup plus nombreux à ce scrutin". "On peut atteindre un demi-million d'électeurs et faire basculer cette élection présidentielle."

Dans la liste des candidats à cette primaire populaire, il y a certains noms inconnus du grand public, qui font partie de la société civile et des candidats qui n'ont pas du tout envie d'être là comme Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Yannick Jadot. "Aujourd'hui, ce que l'on dit c'est que l'on est un mouvement citoyen nouveau qui dit quelque chose sur la politique", explique Mathilde Imer. "Pendant un an et demi, on a dit partout, sur le terrain, sur les plateaux 'si vous parvenez à un chemin de rassemblement sans nous, on vous applaudit des deux mains et on arrête tout'. La réalité aujourd'hui c'est que les candidats et candidates seuls n'ont pas réussi donc on dit 'essayons de créer quelque chose de nouveau, qui soit le juge de paix'."

La primaire populaire assume "le rapport de force" avec les candidats

De son côté, Jean-Luc Mélenchon ne veut définitivement plus faire partie de cette primaire populaire depuis la diffusion d'une vidéo du co-fondateur de la plateforme citoyenne, Samuel Grzybowski, dans laquelle il appelle les militants à "pourrir" les candidats récalcitrants. Selon Mathilde Imer, "cette vidéo montre que nos adversaires ne sont pas Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Christiane Taubira, Jean-Luc Mélenchon mais bien la droite et l'extrême droite". En revanche "on assume qu'il faut bien un certain rapport de force vis-à-vis des candidats et candidates parce que l'on voit bien que, quand on propose gentiment, on regarde, on se moque mais ça ne bouge pas".

Sur la forme, la porte-parole de la primaire populaire reconnaît que, "Samuel a été maladroit car il était en colère. (...) On n'est pas parfait, on le sait, on est nouveau en tant que mouvement citoyen néanmoins, sur le fond, ce que l'on propose fait écho à ce que 85% des électeurs de gauche souhaitent."

Depuis cette vidéo, la France Insoumise demande le retrait du nom de Jean-Luc Mélenchon, de la primaire. Mathilde Imer prévient "aucun des noms ne sera retiré", "on n'est pas une primaire classique, on est une investiture populaire". "Ce qui est autoritaire aujourd'hui, c'est d'avoir 5 candidatures, ce qui fait que l'on et sûr de perdre en 2022."

Enfin, suite au vote de cette primaire populaire, Mathilde Imer explique que "celui ou celle qui gagnera devra signer un contrat d'engagement dans lequel il y a deux clauses : inclure le socle commun que l'on a rédigé et œuvrer pour le rassemblement". A ces conditions, "on fera campagne pour la personne qui l'emporte".