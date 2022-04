Coordinatrice du programme de La France insoumise et secrétaire générale du mouvement politique, Clémence Guetté assure que les discussions pour les législatives avec les autres formations de gauche, dont le Parti socialiste, "sont en cours" et pourraient s'achever "dimanche".

Clémence Guetté, coordinatrice du programme de La France insoumise et secrétaire générale du groupe à l’Assemblée nationale © / Joël Saget

Les discussions pour les élections législatives avec les autres formations de gauche "sont en cours" et seront probablement terminées dimanche, affirme Clémence Guetté, coordinatrice du programme de La France insoumise et secrétaire générale du mouvement politique à l'Assemblée nationale. "Cela prend du temps, parce que depuis des années, on ne parle pas le même langage sur les propositions politiques", explique-t-elle. "Il nous faut quelques jours parce qu'on a une ambition, celle d'avoir une majorité gouvernementale pour s'opposer à la politique macroniste mais aussi faire des choses très concrètes, comme le blocage des prix, la hausse des salaires, etc."

"On a eu des discussions avec le PS et, honnêtement, ce n'était pas le même Parti socialiste que ces dernières années", confie-t-elle. "Ils étaient convergeants sur l'objectif de la retraite à 60 ans et sur le fait qu'on va devoir, pour appliquer ce programme, désobéir à l'union européenne", affirme Clémence Guetté. "Certains éléphants [du PS] s'expriment en contradiction totale avec les dirigeants qu'on a eu devant nous."

"Être à la hauteur"

Elle assure que la France insoumise "ne veut pas absorber, humilier, être hégémonique". "On sait que si on n'a pas fait campagne ensemble il y a des raisons politiques à ça. Mais on veut des marqueurs politiques ambitieux. On a entraîné des gens dans un espoir et il faut qu'on construise quelque chose à la hauteur", poursuit-elle. Quant au nom de cette potentielle alliance, il n'est pas encore fixé mais "on ne veut pas une suite de qualificatifs et d'adjectifs qui rendrait la chose parfaitement illisible", lance Clémence Guetté. "Il faut quelque chose de lisible et d'entraînant. On comprend qu'il faille discuter là dessus et on va continuer à le faire."

S'il y a un accord, il y aura un label commun, des mots d'ordres communs, un matériel commun.

Clémence Guetté explique que l'affiche "Jean-Luc Mélenchon premier ministre" était un moyen "d'entrer en campagne". Mais "évidemment", dit-elle, "s'il y a un accord, il y aura un label commun, des mots d'ordres communs, un matériel commun". "Il faudra aussi des instances pour discuter politique, stratégie. Et même un programme commun, avec plusieurs centaines de propositions."

Quand à la répartition des circonscriptions, la secrétaire générale du groupe La France insoumise à l'Assemblée nationale, a priori future candidate aux législatives dans le Val-de-Marne, affirme ne pas pouvoir répondre précisément sur le sujet. Mais "on n'est pas en train de faire une opération de bidouille électorale", assure-t-elle.