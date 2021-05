Le festival "Les Étonnants voyageurs" reprend à Saint-Malo ce week-end, pour une 30e édition particulière, sans public mais avec une retransmission gratuite et en direct sur internet.

Patrice Blanc-Francard, vice-président, le festival Étonnants Voyageurs 2021 qui se déroulera en ligne à Saint-Malo. © AFP / MIGUEL MEDINA

Le festival, qui n'avait pas eu lieu l'an dernier, sera organisé cette année "sous une forme hybride", explique Patrice Blanc-Francard. "À cause des règles de sécurité qu'on connait tous, et même si aujourd'hui il y a des gens aux terrasses des bistrots, on a connu presque deux ans de grand cauchemar. Il a fallu adapter le festival pour le faire vivre. Ce sera un festival en streaming, et les gens qui seront là ne seront pas le public mais les auteurs. Plus de cinquante auteurs qui participeront à des débats pendant trois jours, sur le site du festival. Les auteurs seront au palais du Grand-Large, qu'on a transformé en grand studio de télévision."

"Le mot culture me dérange toujours : ça fait tellement partie de notre univers, pourquoi la séparer du reste ?", explique le vice-président du festival lorsqu'on l'interroge sur la nécessité de retrouver cette culture après des mois de confinement. "Pour vivre ces moments, il faut avoir quelque chose en soi qui vous permet de les surmonter. Moi, j'ai la sensation qu'un festival comme Étonnants Voyageurs est très spécial. Chaque fois que je m'y suis retrouvé ces quinze dernières années, j'ai toujours l'impression de rencontrer des gens qui comme moi ont partagé les mêmes émotions en lisant tel ou tel auteur, et ça crée des liens formidables."