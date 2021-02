Dany Laferrière, écrivain, membre de l'Académie française, président du jury du Livre Inter 2021, et Eva Bettan, sont les invités de 7h50 pour le lancement de la 47ème édition du prix du Livre Inter.

"Du moment qu’il y a le mot “livre”, moi je suis là", explique Dany Lafferrière. "Je suis un lecteur qui écrit, ou un écrivain qui lit."

"Un jour je suis entré dans cette bibliothèque de ma tante, je n’ai pas compris les livres que je lisais, mais j’ai continué quand même", raconte-t-il. "C’est un exercice assez excitant, de lire des mots qu’on ne comprend pas et d’aller jusqu’au bout ! Ça fait un chant incroyable, une sorte d’opacité qu’on garde à l’intérieur, qui nous permet plus tard de lire des livres plus difficiles sans laisser tomber."

Comment parvient-il à respirer en cette période compliquée ? "Oh, je respire très bien : je lis, j’écris… Et je ne suis pas obligé de m’excuser si je n’appelle pas quelqu’un ou si je ne vois pas quelqu’un ! Tout à l’heure, j’ai entendu dire que seuls les misogynes sont heureux par ce temps-là, mais les timides aussi, ceux qui veulent passer incognito, ou passer leur vie dans leur baignoire, comme moi. À lire et à rêver."

"On a toujours été au milieu de grands malheurs", assure Dany Laferrière, en parlant de ses origines haïtiennes. "Je me souviens, déjà très jeune, j’ai croisé une dame qui pleurait en passant près de moi. C’était la première fois que je voyais un adulte pleurer, et j’ai eu l’impression qu’un jour aussi, quelqu’un passerait à côté de moi alors que je serais en train de pleurer. Les tragédies intimes, personnelles, sont aussi terrifiantes que les tragédies collectives ! On a besoin de notre joie, de notre énergie pour survivre. Nous sommes une fenêtre pour chaque personne que l’on croise. Au fil des années, nous finissons par devenir des livres ambulants."

Quelles recommandations de lecture fait-il aux auditeurs de France Inter ? "J’ai toujours détesté conseiller des livres, parce que je crois que précisément la littérature est faite pour nous libérer, pour empêcher qu’on suive les autres. Moi, ce que j’aime c’est relire. J’ai ce que j’appelle des “livres amis”, tout le monde en a, des livres qui nous ont fait du bien, qui nous consolent du monde. Ça peut être des livres très noirs ou très joyeux !"

