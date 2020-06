Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances, est l'invitée de Léa Salamé à 7h50.

Agnès Pannier-Runacher © AFP / Ludovic Marin

Au lendemain de la réouverture des bars, commerces et restaurants, Agnès Pannier-Runacher reconnait : "Il y avait beaucoup d'engouement, les gens se sont bousculés sur les terrasses, il va falloir que ça se régule, mais pour les commerçants c'est une très bonne nouvelle".

"On voit que la consommation a envie de repartir, il y a de l'attente, de l'envie de la part des Français"

Un plan pour le petit commerce

"Le président de la République souhaite un plan pour le petit commerce, l'artisanat et les indépendants, que nous allons préparer pour début juillet" explique encore la secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie : "C'est vrai qu'il va falloir accompagner ce secteur, avec des mesures de soutien plus importantes".

Sur la crise des commerces et cafetiers avec leurs assureurs

"On a beaucoup travaillé à faire participer chacun : les assureurs ont mis 400 millions d'euros sur la table pour le fond de solidarité" explique la secrétaire d'état, qui reconnait "un certain nombre de tensions" : "Nous adhérons à l'idée qu'il faut un mécanisme particulier pour ce type de crise sanitaire (...) ce n'est pas en mettant une petite prime que [le jour ou arrivera une nouvelle crise] on sauvera les entreprises".

Quel soutien de l'état pour Renault ?

"Nous accompagnons Renault dans une des plus grandes crises de son histoire, et pour ce faire, il faut accepter une restructuration", mais Agnès Pannier-Runacher affirme : "Je dis à Dominique Sénart 'Tenez cet engagement' [ de ne pas procéder à des licenciements secs), à vous de donner un avenir aux sites les plus compétitifs".