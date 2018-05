Marlène Schiappa est l'invitée de Léa Salamé

Marlène Schiappa © Radio France / Anne Audigier

Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes est l'invitée de Léa Salamé à 7h50. Marlène Schiappa, Secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes est l'invitée de Léa Salamé à 7h50.

Banlieues

La ministre et son équipe sera à Trappes jusqu'à samedi. C'est pour elle un moyen d'aller au plus prés du terrain et de rester vraiment trois jours auprès des habitants. "Etre immergée dans la vie des Trappistes pendant trois jours", pour faire un diagnostic sur la situation dans les banlieues.

Plan Borloo

"Les quartiers prioritaires m’animent depuis longtemps. J’ai grandi là-bas explique la ministre. Pour elle, le problème n'est pas forcément une question d’argent. Reprenant l’exemple de la Maison de justice de Trappes, la ministre explique que l'on n’a pas assez accès au droit dans les banlieues par manque de connaissances. Pour elle, le plan Borloo va enrichir la réflexion du gouvernement.

En bas des cités, la majorité des gens ce sont des hommes. Déjà, on doit y aller, il faut délocaliser régulièrement les ministères dans les banlieues.

Congé parental de 4 mois au sein de l’Union Européenne

On est en discussion avec les Parlementaires européens sur cette question mais la politique familiale obligatoire a souvent l’effet inverse. Actuellement, c’est 11 jours de congé pour les pères et c’est trop peu. On réfléchit à cette question.

Plainte pour agressions sexuelles

On travaille à une plateforme pour que les femmes victimes puissent parler directement avec des policiers. Seul 1% des violeurs sont condamnés et font de la prison, ce n’est pas normal. La ministre présente un projet de loi sur le sujet dans 10 jours.