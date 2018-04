Olivier Besancenot, porte-parole du NPA, est l'invité de Léa Salamé. Au deuxième jour de la grève de la SNCF, il maintient sa volonté de continuer à se battre contre la réforme annoncée de l'entreprise, qui court selon lui à la "catastrophe".

Après une première journée de grève suivie par 34% des cheminots selon la SNCF, le porte-parole du NPA Olivier Besancenot se dit satisfait d'une mobilisation qu'il considère comme plus importante : "Je ne juge pas cette journée comme la direction de la SNCF, qui ment comme toute direction d'entreprise en comptabilisant ce qui l'arrange : ça a été une mobilisation extrêmement suivie, avec beaucoup d'assemblées générales".

Il se félicite également du fait que le mouvement de mobilisation s'est également étendu à d'autres secteurs, comme les étudiants ou les éboueurs : "On a quelque chose qui dépasse le cadre de la SNCF, ce n'est pas anecdotique, c'est dans l'air du temps, quand on a des mobilisations sur des questions de salaire, on passe d'une phase défensive à une phase offensive", explique-t-il.

Faut-il tenir malgré les concessions du gouvernement ? Cette idée fait sourire le militant : "Ils peuvent faire de la communication en disant qu'ils respectent le droit de grève, en faisant des mini concessions, alors que tout le monde sait que la barre est tellement haut au niveau du gouvernement : avant la question du statut de cheminot, c'est la question du statut de l'entreprise" qui se pose selon lui. Il dénonce la transformation de la SNCF en société actionnariale : "Qui dit société actionnariale dit diktat de la rentabilité, or l'écrasante majorité des lignes ferroviaires ne sont pas rentables".

Face à l'exemple Allemand salué par le gouvernement, Olivier Besancenot avance le contre-exemple britannique, où aujourd'hui selon lui "une immense majorité de Britanniques demande la renationalisation" des chemins de fer. Le problème vient aussi de la dette de la SNCF issue de la séparation avec RFF, selon lui.