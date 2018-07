André Cicolella, chimiste, toxicologue et conseiller scientifique à l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

perturbateurs endocriniens © AFP / stephane de sakutin

Santé Publique France confirme que la 'santé reproductive' se détériore en France depuis une vingtaine d'années.

Malformations génitales, pubertés précoces, problèmes de testicules, mauvaise qualité de sperme en baisse de 32%... Santé Publique France vient de faire le point et confirme ce que les médecins et les familles constatent de plus en plus : toutes ces pathologies sont en augmentation, et elles pourraient être liées aux perturbateurs endocriniens.

C’est un phénomène mondial, pas seulement dans les pays développés. La principales explications sont les perturbateurs endocriniens, sur 3 générations. Cela a commencé il y a 50 ans.

Pollution, tabac, il y a un faisceau de causes pour expliquer ces phénomènes, pas seulement les perturbateurs. Comme toujours c’est multifactoriel. L’alimentation infantile est aussi un vecteur avec les petits pots en plastique.

"On a obtenu l’interdiction du bisphénol", explique André Cicollela "mais elle s’est arrêtée aux frontières de l’Europe".

Ce sont les industries chimiques, allemandes pour la plupart, qui devraient revoir leur mode de fabrication.