Philippe Lançon © AFP / Christophe ARCHAMBAULT / AFP

C'est le récit d'un attentat, celui contre Charlie Hebdo en 2015, ce que c'est que de le vivre et d'y survivre, et aussi l'un des succès de l'année en librairie. L'auteur du Lambeau (prix Fémina, prix Renaudot spécial), l'écrivain et journaliste Philippe Lançon, assure avoir été surpris par l'engouement autour de son livre. "J'ai été surpris par le succès du Lambeau", dit-il à France Inter, invité jeudi matin du 7/9. "Quand on écrit un livre comme celui-ci, on est seul (...) Je ne pouvais pas imaginer que ça puisse toucher autant de lecteurs".

Grièvement blessé lors de l'attentat contre Charlie, le 7 janvier 2015 à Paris, Philippe Lançon a du subir plus d'une vingtaine d'interventions chirurgicales, notamment au visage et à la mâchoire. Plus d'un an après la sortie du Lambeau, "ça va de mieux en mieux", dit-il. "Les procédures de soin sont toujours en cours, elles le sont pour un bout de temps (...) On vit avec la fatigue permanente, certaines douleurs. Ça nous accompagne", raconte l'écrivain.