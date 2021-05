Jane Fonda, actrice, productrice, militante, et auteure de "Que faire? Du désespoir à l’action, sauvons la planète" (Albin Michel), est l'invitée de 7h50.

Pour expliquer son engagement et son militantisme pour sauver la planète, l'actrice américaine se réfère à Greta Thunberg, "déprimée quand elle a compris que ce qu’elle lisait était vrai. Greta a vu la vérité absolue, c’est quelque chose qui se dirige vers nous à toute vitesse, vraiment la maison brûle."

Jane Fonda appelle à la désobéissance civile, car "c’est toujours ce qui a fait basculer l’histoire".

"Chacun peut prendre sa part, et faire quelque chose à titre personnel", explique-t-elle, espérant de grands rassemblements, comme en 2019, "il faut faire des choses radicales, sans violence, des rassemblements massifs. Il y a 25 millions d’Américains très soucieux de l’avenir et qui n’ont jamais rien fait car on ne leur a jamais demandé quelque chose".

Selon Jane Fonda, 13 millions d’Américains sont prêts à basculer dans la désobéissance civile : "Je leur dis vous êtes une armée, une armée sans violence".

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Elle réagit aux premières décisions de Jo Biden en matière climatique : "Je suis absolument étonnée, je ne m’attendais pas à ce qu’il en fasse autant mais ça ne suffit pas. Il faut en faire davantage et plus vite".

Son manteau rouge, devenu symbole de sa mobilisation, est le "dernier achat vestimentaire", car "on consomme trop. Ce n’est pas bon pour la planète ni pour notre âme."

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix