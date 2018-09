Nicolas Bay, député européen du Rassemblement national, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Interrogé sur les doutes du gouvernement à l'égard de la réforme du prélèvement à la source, Nicolas Bay estime que : "On a le sentiment que le gouvernement est perdu dans cette réforme"

Emmanuel Macron a perçu le danger d'une mesure qui fragilise le pouvoir d'achat des Français

Pour le député européen du Rassemblement National, la priorité "serait de baisser la fiscalité" : "Je conteste les choix fiscaux du gouvernement".

Sur le profil du remplaçant de Nicolas Hulot :"Il faut sortir de la logique du libre échnage total, remettre en cause la logique mondialiste dans laquelle Macron s'inscrit totalement"

Ce qui est écologique, c'est produire, consommer, retraiter dans un périmètre géographique le plus raisonnable possible

L'éolien est une énergie très coûteuse, le nucléaire reste une énergie sure, propre, peu chère et décarbonée

Après l'été, le Rassemblement National, sanctionné financièrement par la justice, existe-t-il encore ? "On a une justice a deux vitesses mais [...] la mobilisation a rapporté un peu plus de 600 000 euros [...]On est entravé dans notre action mais on va continuer."