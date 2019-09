Alexis Corbière, député LFI de Seine-Saint-Denis, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Sur les premières mesures de lutte contre les violences faites aux femmes, le porte-parole de La France Insoumise estime que : "Le nombre de crimes est incroyable, une singularité française. Il y a un problème culturel."

"Pas se laisser embrouiller par la réforme des retraites"

Sur la réforme des retraites, Alexis Corbière affirme : "On peut imaginer d'autres systèmes de financement pour maintenir le système des retraites (...) Attention, ce gouvernement va vous faire les poches, ne vous laissez pas embrouiller, par l'âge pivot, l'âge de cotisation".

"Je manifesterai aux cotés de la CGT et FO fin septembre" poursuit-il, estimant qu'actuellement, notre système de retraites n'est pas en danger financier".

Pétition de référendum pour ADP : "700 000 signatures, c'est pas mal"

Sur la pétition lancée pour obtenir un référendum sur la privatisation d'ADP , qui a réuni 700 000 signatures, (il manque encore 4 millions pour obtenir le référendum) : "C'en est choquant, à quel point on en a pas parlé [de cette consultation citoyenne]. J'aimerai un temps d'antenne au moins équivalent au grand débat national".

"Jean-Luc Mélenchon va bien"

Sur le voyage de Jean-Luc Mélenchon au Mexique et en Amérique Latine, son porte-parole explique : "Il va rencontrer Lula, emprisonné, par devoir de solidarité".

Il précise : "Jean-Luc Mélenchon va bien, et il va revenir dans pas longtemps", évoquant ainsi le rendez-vous au tribunal du leader de la France Insoumise, convoqué avec cinq proches dont deux députés le 19 septembre pour actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire, rébellion et provocation lors des perquisitions chez lui et au siège du parti en octobre dernier.