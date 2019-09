L'eurodéputé et secrétaire national d'EELV David Cormand est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Le secrétaire national d'Europe Ecologie Les Verts David Cormand souhaite "bon courage, bonne chance" à Cédric Villani qui se présente aux élections municipales à Paris et promet d'être le "premier maire véritablement écologiste" de la capitale. Mais David Cormand exclut toute alliance avec lui avant le premier tour. "On lui dit bon courage, bonne chance. D'abord pour la cohérence avec La République en marche parce que le paradoxe dans lequel on est aujourd'hui c'est qu'il y a deux candidats LREM à Paris et ça, ça pose une question de cohérence", souligne l'eurodéputé écologiste.

David Cormand s'interroge aussi sur l'engagement écologique véritable du nouveau candidat : "Cédric Villani a été député à Paris, il s'est abstenu sur le vote important de l'opposition du glyphosate. Il n'a pas voté pour l'interdiction du glyphosate. Il avait piscine le jour du vote sur la validation de l'accord de libre-échange avec le Canada, le Ceta. Tout le monde est d'accord pour dire 'on est écolos', mais il y a un deuxième sujet, c'est le fait de passer aux actes."

Il évoque en revanche des alliances éventuelles avec des maires qui ont pris des arrêtés d'interdiction des pesticides. "On verra dans les détails".