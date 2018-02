Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Pour le premier jour de la visite officielle d'Emmanuel Macron en Corse, Eric Ciotti, député LR des Alpes-Maritimes, répond aux questions de Léa Salamé sur les négociations à mener avec les nationalistes corses. Il revient également sur la victoire de son parti, Les Républicains, lors des législatives partielles de ce week-end.

"En Corse, il faut qu'Emmanuel Macron soit inflexible (...), explique Ciotti qui affirme être contre l'inscription d'une spécificité corse dans la Constitution française : "La constitution vaut pour tous les territoires de la République"

"Je suis partisan d'une politique, en matière de sécurité, qui a des résultats (...) Cette police de proximité repeinte à la sauce macronienne ne me parait pas pertinente."

Sur le dossier de la verbalisation des consommateurs de cannabis, Eric Ciotti explique : "Je suis favorable au maintien du caractère délictuel de la consommation de cannabis", soutenant ainsi une proposition d'un député LREM. Il soutient : "Il faut que les policiers aient la possibilité de placer les consommateurs en garde à vue, pour pourvoir remonter les filières".

Sur les deux élections législatives partielles du week-end dernier, favorables à deux nouveaux députés LR (dans le Val d'Oise et à Belfort) : "C'est le retour de la droite républicaine" affirme Ciotti.

C'est un succès personnel pour Laurent Wauquiez (...) Sur le terrain on sent une adhésion et une confiance plus forte, nous avons retrouvé un leader (...) Ceux qui ont navigué entre les deux, regardent le vent, qui se cherchent, sont en train de disparaître du paysage