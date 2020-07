Matthieu Orphelin, député de Maine-et-Loire (ex LREM), coprésident du groupe Écologie, démocratie, solidarité (EDS) à l'Assemblée nationale, est l'invité d'Hélène Roussel.

Après l'arrivée au poste de Premier ministre de l'élu LR Jean Castex, Matthieu Orphelin réagit :

"Est-ce que Macron peut faire plus d'écologie qu'au cours des 3 premières années? C'est une évidence, on doit engager le pays plus fortement pour sortir de cette crise"