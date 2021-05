Sylvain Tesson, écrivain, auteur de "Un été avec Rimbaud" (coédition France Inter/ éd des Equateurs), est l'invité de 7h50.

Sylvain Tesson © AFP / Alain JOCARD / AFP

Il est difficile de penser de Rimbaud qu’il pourrait être une sorte de remède : "Je ne sais même pas si ce serait un compliment. Les poètes ne sont pas des pharmaciens"

Sylvain Tesson relate la vie de Rimbaud comme "une aventure tragique", la vie d'un être "habité par quelque chose".

"À 15 ans, il écrit quelques vers et on les lit encore, il défonce tout" explique l'écrivain.

Rimbaud a écrit jusqu'à l'âge de 19 ans, puis a cessé d'écrire et est mort à 37 ans.

"Personne ne comprend" dit Sylvain Tesson, car "il y a chez lui le balancement entre

destruction et régénération, et puis tout d’un coup il se tait peut-être parce qu’il pense qu’on ne l’a pas assez écouté, ou peut-être parce qu’il pense que tout ça n’était qu’une lubie d’adolescent."

Pour Sylvain Tesson il a apporté quelque chose de fondamental, "se servir de la langue comme une clé d’accès, et comme il dit “je vais lever les voiles”... "

"C’est l’anti-Victor Hugo. Victor Hugo est un génie et il le met au service de ses causes. Le particulier lui permet de fonder un raisonnement. Rimbaud pas du tout. Il faut recevoir sa poésie et non le prendre comme un professeur."