Fabrice Arfi est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Dans un livre à paraître ce jeudi, « D’argent et de sang », Fabrice Arfi, journaliste à Mediapart, dresse le portrait des protagonistes de la plus grande arnaque réalisée en France.

Cette histoire est devenue une obsession pour moi. Ils découvrent les protagonistes de l'arnaque à la taxe carbone, deux gamins de Belleville qui vont rapidement quitter l'école et un trader du 16ème arrondissement. Ils vont décider d’être escroc. Ils se rencontrent et créent la plus grosse arnaque de France.

"Les Affranchis de Scorsese existent aussi en France."

Ils ont tous les trois la maladie du jeu celle du poker où on perd des millions d’euros. Les gamins de Belleville vont eux aussi devenir des notables et s'installer dans les beaux quartiers.

Ils se retrouvent dans une arnaque au CO2. Ce livre, existe pour raconter une histoire, il y a une fascination mais au final sur le magot de cette arnaque au quota carbone il y aura des assassinats. L’un des enfants de Belleville est assassiné et les deux autres protagonistes sont en prison.

Tout a commencé en 1997, avec le protocole de Kyoto, les Etats du monde entier prennent la décision de faire une bourse de quotas carbone, les entreprises s’autorégulent et se vendent leurs taxes carbones. Cela aboutira au fiasco de l’Etat français qui se fait berner.

Une grande partie de l’argent est aujourd'hui dans les paradis fiscaux.