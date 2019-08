L'Inde a annoncé qu'elle révoquait l'autonomie constitutionnelle du Cachemire, une région revendiquée par le Pakistan. Que signifie cette décision et que révèle-t-elle de la vision stratégique du premier ministre indien ? Charlotte Thomas, chercheuse au sein du collectif Noria, est l'invitée de Pierre Weill à 7h50.

Des activistes pakistanais brûlent un drapeau à l'effigie de Narendra Modi, à Lahore, le 5 août. © AFP / Arif Ali

Avec la révocation de son autonomie constitutionnelle, le Cachemire est censé devenir un territoire indien, non plus dirigé par un gouvernement élu mais par un gouverneur nommé par New Delhi, explique la chercheuse Charlotte Thomas. "L'intégration pleine et entière du Cachemire est au cœur de l'ADN indien depuis 1947, souligne-t-elle. Quelle que soit la couleur politique du gouvernement en place, et a fortiori chez les nationalistes hindous".

L'une des questions qui se posent à présent, selon elle, est la façon dont va réagir l'insurrection armée au Cachemire. "Très clairement, New Delhi utilise la force pour faire taire les dissensions". Quant au Pakistan voisin, "on l'imagine mal se lancer dans une escalade armée et meurtrière. Pour l'instant en tous cas", estime Charlotte Thomas.

