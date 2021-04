Akhenaton, rappeur, auteur de La faim de leur monde (L'iconoclaste), est l'invité de 7h50.

Dans son livre Akhenaton publie un long cri de colère 15 ans après le titre “La fin de leur monde” du groupe IAM qu’il a fondé. “Pour moi, nous sommes au cœur d’une crise civilisationnelle. On parle souvent de crise sanitaire, de crise économique mais dans ce poème j’ai essayé de montrer que tout est lié”, explique le chanteur.

“Il y a beaucoup de choses qui me révolte, l’être humain devrait réagir aux dangers avec de la solidarité. Les gens sont leur propre médium avec les réseaux sociaux et c’est quelque chose d’inquiétant”, ajoute Akhenaton. “On a l’impression que nous ne contrôlons pas les choses alors que nous le pouvons. Quand on a des convictions on oriente sa consommation”

"Le gouvernement traque les ados qui vendent sur Vinted et au même moment 100 milliards d’euros s’en vont au Luxembourg"

Akhenaton prend le temps de rendre hommage à sa mère : “c’était une militante à la CGT et à travers ses enseignements et son éducation, ça a donné un certain goût à mon rap. À la maison il y avait Brassens ou John Baez tout le temps.”

Le fondateur du groupe IAM est revenu sur la situation du monde de la culture. Un secteur qui est à l’arrêt depuis le début de la crise du Covid-19 : “une société qui s'effondre commence toujours par voir sa culture s’effondrer. La culture privée est en train de s'effondrer. Il faut distinguer les deux par rapport à celle qui est subventionnée par l’Etat. Ce sont les prémices d’un effondrement.”