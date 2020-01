Chloé Verlhac, femme du dessinateur Tignous, est l'invitée de Léa Salamé à 7h50.

Chloé Verlhac © AFP / Martin Bureau

Cinq ans après l'attentat de Charlie Hebdo, Chloé Verlhac, veuve du dessinateur Tignous, publie un livre intitulé Si tu meurs, je te tue (Plon). Elle y raconte leur dernier au revoir, et comment elle a appris la mort de son mari. Quand elle arrive au siège du journal, "personne ne me laisse entrer. J'ai ce sentiment terrible que si je craque, on ne me répondra pas, et que je serai reléguée dans la catégorie des femmes hystériques. "

"Personne ne veut prendre la responsabilité de me parler, tout le monde me dit 'on ne sait pas'."

"C'est moi qui verbalise, qui demande s'il est mort. Je fais un tour de la salle, et dans les regards que je croise, il y a Luz, qui hoche la tête".