Le porte-parole du gouvernement Benjamin Griveaux est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Benjamin Griveaux © AFP / LUDOVIC MARIN / AFP

Aides sociales

Le budget a été voté à la fin de l’année dernière. Il prévoit une augmentation des minimas sociaux. "Les aides sociales ne baisseront pas une bonne fois pour toute." Le minimum vieillesse et l’allocation adulte handicapée ont augmenté. Ce n’est pas le FMI qui est aux affaires en France.

La France a fait le choix de la pauvreté, le marché fait les pauvres. On vient ensuite réparer les inégalités et on achète une bonne conscience.

« L’homme pauvre », c’est celui qui est assigné à résidence, c’est celui qui a perdu la croyance de l’école.

Le travail et l’éducation sont au cœur de la politique d'Emmanuel Macron.

Loi sur les Fakes news

Pendant la campagne présidentielle, nous avons eu des groupes étrangers qui payaient pour la diffusion de fausses informations sur plusieurs candidats.

Le financement de la campagne présidentielle

Il faudra aussi que votre antenne consacre du temps à Jean-Luc Mélenchon, et Marine Le Pen, au sujet des remarques de la commission des comptes de campagnes sur le financement leurs campagnes électorales. Les documents sont publics.

Alexis Kohler, secrétaire général de l’Élysée

Il n’y a pas de fragilisation du Président avec l’affaire Kolher. Une commission de déontologie a tranché.