François Sureau, écrivain et avocat, est l'invité de Léa Salamé. Il réagit à la montée du conspirationnisme en France et tempère : "Ce n'est pas trop tard".

J'ai passé mon enfance où le complotisme était partout, communiste, réactionnaire (...) On a passé notre vie dans le mensonge politique, rien de nouveau là-dessous

A propos de la loi sur les Fake News : "c'est très inquiétant, estime l'avocat, une politique de nurserie et de contrôle administratif : je ne veux rien de ça."

"Nous avons affaire a un phénomène d'une ampleur absolu, avec la disparition de grands référénts intellectuels dans les journaux" (...) explique l'avocat qui estime que "vous trouvez [dans les journaux] des référents publicitaires, des usines de fake news"

Sur la politique migratoire du gouvernement, qui veut renforcer le contrôle des migrants et instaurer un tri :

Pensez vous que quelqu'un qui a été sous les bombes va se laisser décourager par les flics sur boulevard de la Villette?

"La conversion à l'humanisme d'Estrosi me fascine" explique aussi François Sureau, qui rappelle que quand la presse parle de migrants, "on voit des images apocalyptiques", alors qu'on a "autant de demandes qu'en 1956". Et pour tordre le cou à une rumeur, l'avocat affirme enfin : "Je n'ai pas écris le discours de François Fillon au Trocadéro en même temps que j'écrivais les statuts du mouvement la République en Marche".