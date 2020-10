Mary L. Trump, la nièce de Donald Trump, est l'invitée de Léa Salamé. Elle est l'auteure de "Trop et jamais assez - Comment ma famille a fabriqué l'homme le plus dangereux du monde" aux éditions Albin Michel. Sortie en France, le 8 octobre.

Mary L. Trump fait un portrait psychologique de son oncle, Donald Trump, et explique sa personnalité par son histoire familiale. Elle est psychologue de métier, mais c'est en tant que nièce et citoyenne qu'elle dit vouloir alerter sur la dangerosité du président des États-Unis.

"Je ne fais pas diagnostic, mais j’observe des symptômes de troubles de la personnalité" explique-t-elle. "Il n’est pas en mesure d’avoir un poste où il détient l’autorité. Il a du mal à gérer l’information et en plus c’est une situation qui se détériore. Il n’a pas d’empathie, il perd son sang froid".

Selon elle, il n'est pas intelligent, "il a des compétences, il est charmant en surface, il sait manipuler les plus vulnérables et les plus faibles, il est très fort pour trouver vos faiblesses, il n’a pas de curiosité intellectuelle".

Selon Mary L. Trump tout cela s'explique par l'histoire familiale et la méchanceté du père de Donald, leur grand-père commun.

"Là je souhaite que les gens aient toutes les infos avant qu’il ne soit trop tard".

Et quand on voit le président américain sortir de l’hôpital, sans masque, alors qu'il est touché par le coronavirus, "cela dit tout", selon elle.