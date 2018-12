La secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire, Emmanuelle Wargon, est l'invitée de Léa Salamé.

La secrétaire d'État auprès du ministre de la Transition écologique et solidaire a défendu ce lundi les attentes des "gilets jaunes" pour plus de pouvoir d'achat, pas par des primes, mais par des augmentations directes de salaire. Au passage, elle a estimé que le Smic ne suffisait pas, car c'est un outil qui peu aussi être un blocage dans l'évolution de carrière des actifs, qui restent au salaire minimum plus longtemps et ne voient pas leur salaire augmenter à mesure qu'ils progressent dans leur vie professionnelle.

Dans un mouvement cristallisé par la hausse des taxes sur le carburant, Emmanuelle Wargon refuse d'opposer les revendications du mouvement de contestation sociale et les enjeux écologiques de la planète.

La taxe carbone, défend-elle, est une bonne taxe qui n'a pas été appliquée au bon moment. Réfutant un volte-face, la secrétaire d'État dit avoir entendu l'appel à l'aide des Français qui demandent du gouvernement qu'il lui donne les moyens de participer à cette transition écologique.

Prenant par exemple la rénovation thermique des bâtiments, alors que la France n'a pas respecté les plafonds d'émission de gaz à effet de serre qu'elle s'est fixée lors de l'Accord de Paris, Emmanuelle Wargon plaide pour travailler sur les points qui permettent à la fois de respecter les objectifs écologiques et de soulager le pouvoir d'achat des Français.

