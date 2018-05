Sylvain Tesson, écrivain et voyageur, est l'auteur de « Un été avec Homère », coédition France Inter/Equateurs

Sylvain Tesson en 2016 © AFP / JOEL SAGET

"On est pas le même avant et après la lecture de l'Illiade et de l'Odyssée" affirme Sylvain Tesson, qui publie un recueil tiré de ses lectures de l'oeuvre d'Homère, diffusées à l'été 2017 sur France Inter : "On se transforme, on découvre des grands principes de l'existence, tellement magnifiquement formulés que soudain ils vous saisissent."

Une des leçons d'Homère : il faut se contenter parfois de ce qu'on possède, une des choses qui peuvent rendre heureux

"Si on le lit à haute voix, Homère agit comme une drogue" estime l'écrivain-voyageur. "L'illiade et l'Odyssée est un petit trésor poétique (...) si on le lit à haute voix par exemple, ces vers ont été écrit magnifiquement et la musique ne s'est jamais tue, ça agit comme une belle drogue."

J'aime quand Priam dit : 'Tout ce qui se dévoile est beau'

"Une chose est sûre,c 'est que nous sommes au courant de tout ce qui passe, une caisse de résonance médiatique extraordinaire, comme les spectateurs de la démesure dont l'homme est souvent coupable et victime."

"Ulysse est dans la contradiction: aventurier qui veut retrouver le foyer", reconnait Tesson, qui fait le parallèle avec lui-même :"Je suis tiraillé par des penchants contraires, je suis quand même de mon époque, ce que Ruffin appelle un 'antimodernisme-branché' mais j'aime être dans le silence de ma bibliothèque."

L'écrivain, qui estime autant que "l'enfant est source d'aliénation de ses libertés", explique que la vie est 'tellement éphémère' qu'"il faut profiter de chaque instant comme un trésor."

"Chez Homère, les femmes mènent le jeu"

"La femme n'est pas présente dans l'Odyssée mais elle mène le jeu, comme dans la vie: il me semble que c'est absurde que les femmes veuillent revendiquer l'égalité des hommes et des femmes, les femmes étant infiniment supérieures à l'Homme, c'est ce qu'explique Homère."