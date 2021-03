DJ Snake, producteur français de musique électronique, est l'invité de Léa Salamé. Avec Selena Gomez, ils viennent tout juste de sortir leur nouveau duo baptisé "Selfish Love".

C'est l'un des artistes français les plus écoutés au monde, originaire d'un quartier du Val d'Oise. À 34 ans, DJ Snake, William Grigahcine de son vrai nom, fait danser la planète, de Lady Gaga à Michelle Obama. Avec la chanteuse américaine Selena Gomez, ils viennent tout juste de sortir leur nouveau duo baptisé "Selfish Love".

Son succès, DJ Snake le doit à "son entourage des débuts". Mais difficile d'apprécier : "On bosse, on est toujours sur le prochain truc. Avec la pandémie, c'est la première fois que j'ai fait un break, celui que j'attendais depuis longtemps", raconte le français.

Avant de connaître les milliards d'écoutes sur les plateformes, DJ Snake raconte avoir "douté". _"Juste avant que ça n'explose aux États-Unis, j'ai failli arrêter. Des difficultés financières, pas d'opportunités. J'ai voulu tout arrêter, j'allais finir chauffeur-livreur à Paris. Et puis j'ai sorti un morceau qui est devenu viral sur internet et tout a basculé pour moi." Mais "je suis là pour gagner"_, raconte-t-il :

"Quand je sort une musique je veux qu'elle soit partout et que ce soit un succès."

"Je suis fier de mon petit pays, qui rayonne depuis des siècles", poursuit DJ Snake. "On a un petit pays qui a un impact énorme sur le monde, à plein de niveaux. On n'est pas assez fiers, il y a un complexe. Moi, je me bats contre ça, je suis super chauvin."

Ses influences, il les tient de sa mère, l'un de ses plus fort soutiens et "grande fan de musique orientale". "J'écoutais beaucoup de musique égyptienne, libanaise et c'est cette ouverture d'esprit qui m'a permis de fusionner les genres, de créer ce fameux mélange qui me représente, qui représente d'ou je viens, la banlieue."