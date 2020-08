Patrick Mignola, député de la Savoie, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale, est l'invité de Carine Bécard à 7h50.

Patrick Mignola, à l'Assemblée nationale, en avril. © AFP / David Nivière / Pool

"Oui, il y a des envies [chez les députés LaREM] de rejoindre le groupe MoDem à l'Assemblée et nous en sommes heureux et honorés", concède le député MoDem de Savoie, président du groupe à l'Assemblée nationale, "mais la priorité est que la majorité reste une majorité jusqu'au bout". "On sait comment avait fini le quinquennat de Nicolas Sarkozy avec la compétition Copé-Fillon, celui de François Hollande avec les frondeurs. Donc la priorité est d'élargir la majorité, qu'elle regarde au-delà d'elle même. J'ai tendu la main à ceux qui peuvent venir renforcer la majorité. Mais le but est de l'élargir, pas de la réorganiser ou de la redispatcher en interne."

Y a-t-il un problème Castex avec les députés de l'aile gauche de LaREM ? "Non, je ne crois pas", répond Patrick Mignola. "Il est chef de la majorité et il ne faut pas toujours trouver des coupables aux difficultés, mais trouver des solutions."