Antoine Compagnon, professeur au Collège de France, est l'invité de 7h50 à l'occasion de sa leçon de clôture.

Antoine Compagnon © Collège de France

Antoine Compagnon est écrivain et critique littéraire. Professeur du Collège de France depuis 2006, il occupe la chaire Littérature française moderne et contemporaine : Histoire, critique, théorie. Il prononcera sa leçon de clôture aujourd'hui.

En attendant, il a "beaucoup pratiqué" depuis mars dernier "la vidéoconférence, avec beaucoup de bonheur" pendant l'épidémie. "J’ai fait mes séminaires de Columbia cet automne depuis mon bureau du Collège de France, et j’ai trouvé les étudiants excellents et très professionnels. Ça m’a contraint à transformer mes méthodes d’enseignement, donc ça m’a rajeuni. Tout le monde n’a pas cette expérience, et je voudrais tout de même revenir à la communication vivante ! Le contact est important. C’est très bien de pouvoir faire beaucoup de choses à distance dans le monde numérique… Mais ça ne remplace pas le spectacle vivant, et l’enseignement c’est du spectacle !"

"J’ai toujours pensé que le professeur devait décevoir, donner envie d’autre chose, de plus que ce qu’il donnait", assure Antoine Compagnon. "Le professeur doit insatisfaire, laisser ses auditeurs avec des questions plutôt qu’avec des réponses. Il faut qu’il laisse ses auditeurs perplexes, qu’ils sortent avec des questions qu’ils n’avaient pas avant d’entrer, et le sentiment d’être plus intelligents et qu’ils doivent encore chercher."

"Ce qui s’est passé pendant le confinement, c’est la preuve que la lecture est essentielle"

À quoi sert la littérature aujourd'hui, selon le professeur ? "La littérature, elle sert à vivre mieux, à vivre bien. Ceux qui vivent avec la littérature ont des atouts, quelle que soit leur activité professionnelle. C’est Proust qui le dit : on est un meilleur avocat, un meilleur ingénieur, n’importe quel métier, si en plus on lit. Ça donne une sorte de maîtrise des événements, de ce qui vous arrive. Elle vous permet de faire des expériences par procuration : et donc, vous contrôlez mieux votre vie."

D'ailleurs il considère également que "la littérature donne une certaine distance par rapport à tout ce qui nous arrive : le confinement vient de nous le rappeler ! La librairie a plutôt bien marché pendant cette année. Ce qui s’est passé pendant le confinement, c’est la preuve que la lecture est essentielle !"

La dernière leçon d'Antoine Compagnon au Collège de France sera prononcée à huis clos et retransmise sur www.college-de-france.fr (direct)