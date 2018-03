Jean-Marie Le Pen, fondateur du Front national, est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

"Je trouve désastreux qu'on abandonne le nom 'Front National': C'est un repère incontournable. C'est un véritable assassinat politique" explique Jean-Marie Le Pen.

"Marine Le Pen a manqué d'imagination, car 'Rassemblement National', je l'ai déjà utilisé deux fois. Une fois aux cantonales, je crois, en 1985, et une autre fois aux légistatives en 1986; ça n'est pas le Front National, qui a mené bataille pendant 46 ans, comme un brise-glace dans l'Arctique pendant des années et des années, et qui est plus qu'une appellation, c'est une âme, une histoire, un passé. Faire fi de tout cela me parait désastreux."

"On a supprimé le poste de président d'honneur, ce qui interdit à Marine Le Pen, de le devenir jamais, mais le titre qui m'a été donné par le Congrès de 2011 je le conserve. Il l'a été en vertu des services que j'ai rendu et il me parait extrêmement difficile de me le retirer".

"Je ne vais certainement pas adhérer au Rassemblement National et je fais toute réserve sur les possibilités que j'ai éventuellement de reprendre le nom de Front National, pour des démarches qui resteront à définir. Si Madame Le Pen abandonne le titre de Front National, j'ai plus le droit que quiconque à en user. Il y a quelqu'un en Italie qui a fait la démarche de Madame Le Pen, il s'appelait monsieur (Gianfranco, ndlr) Fini. Il a fini, si je peux dire, à 3 % et ensuite à 0,3%".

Sur l'intervention de Steve Bannon, invité du meeting du FN de Lille, qui a déclaré "Laissez-les vous appeler 'raciste', portez-le comme un badge d'honneur".

J'ai trouvé assez singulier que le Mouvement National français place son congrès sous l'égide d'un leader politique étranger

Sur ses condamnations à la haine raciale par la justice : "Les condamnations par des magistrats de gauche et d'extrême-gauche ne m'importe pas beaucoup. Le syndicat de la magistrature est un mouvement qui se rattache à l'extrême-gauche".

L'assistant de Marine Le Pen a été filmé en train d'insulter le vigile d'un bar et de le traiter de "nègre de merde". Il a ensuite été suspendu : "Je pense que c'est la règle au Front National, on exclut facilement puisqu'on a même exclu le président fondateur, donc on peut exclure aussi un trublion qui se permet des expressions excessives...Diaboliques? Quel est le qualificatif suffisant pour échapper à la critique?"

L'ex-ministre LR, Thierry Mariani appellait ce week-end à un accord FN-LR : "'Timeo danaos et dona ferentes', Je crains les Grecs, surtout quand ils apportent des cadeaux : Quand Mariani qui a été un de nos adversaires pendant des années se révèle en faveur des initiatives de Marine Le Pen, je crains tout" explique Jean-Marie Le Pen.

Laurent Wauquiez peut-il prendre des électeurs à Marine Le Pen ? "J'en suis à peu près sûr, encore que Marine Le Pen a fait un discours un peu patchwork, un peu ficelé mais assez, dans le fond 'Jean-Mariste'. Elle avait besoin de ménager son auditoire. Ce n'est pas un congrès, c'était un meeting des membres du Front National, pas un congrès de gens mandatés par les élections dans les fédérations. Sont venus les gens qui sont plutôt pour Marine Le Pen".

Une alliance Wauquiez-Marion Maréchal le Pen est elle envisageable ? "Je ne vois pas ça dans les cartes que j'ai en main". Parlant de Marion : "Je ne lui donne pas de conseil, j'embrasse mon arrière petite-fille quand elle me l'amène dans mon bureau, mais autrement non. D'ailleurs je crois que Marion a décidé de se retirer provisoirement ou non de la politique. Et dans ces conditions, je ne vois pas de quoi on pourrait parler sur le plan politique".

Mémoires à succès

Sur le succès en librairie du tome 1 de ses mémoires : "Je n'assume pas l'ensemble des activités militaires [du maréchal Pétain], je rappelle que le gouvernement qui avait nommé la 10e division à Alger est un gouvernement socialiste."

Quelle trace laisser ? "Celle d'un honnête homme droit. J'ai passé sept heures assis sur ma chaise à signer des dédicaces, j'en suis encore un peu fatigué". Sur le tome II, à venir, sera-t-il plus virulent à l'égard de sa fille dont il dit, dans le tome I, qu'elle "lui fait pitié" ?

Je ne voudrais pas être à sa place et fait ce qu'elle a fait en particulier contre son père

A-t-il confiance en l'avenir politique de Marine Le Pen ? "Elle l'a beaucoup compromis justement en changement de nom, certains traits du règlement, je ne suis pas sûre que cela ait augmenté la confiance que les électeurs pouvaient avoir en elle."