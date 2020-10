L'ancien patron de la chaîne Equidia, Éric Brion, sort du silence dans un livre "Balance ton père - Lettre à mes filles du premier accusé de #Balancetonporc" aux éditions JC Lattès, en librairie le 14 octobre. Il est l'invité de Léa Salamé.

Éric Brion © Olivier Roller

Il fut le premier accusé du mouvement #BalanceTonPorc, et témoigne ce lundi sur France Inter. Éric Bion sort un livre, intitulé "Balance ton père - Lettres à mes filles", de lequel il relate cet épisode, ses suites et les conséquences sur sa vie.

Il se souvient du tweet qui a tout fait basculer, un soir de 2017 : "Ce soir là je suis en train de préparer l’anniversaire de ma fille cadette. Je suis complètent concentré sur la fête. C’est un ami qui me prévient, je ne suis pas très Twitter. Je relativise, ce que raconte Sandra Muller (son accusatrice, ndlr) ne correspond pas exactement à la réalité."

Quelque chose le "gêne" dans son tweet : "Elle parle de harcèlement sexuel au boulot, elle me compare à Harvey Wenstein qui lui a été accusé de viol, d'agression sexuelle. Elle dit “balance ton porc”. Or le nom d’Harvey Wenstein c’est 'the pig', le porc. Donc elle me compare à lui, je crois que c'est ça aussi qui va lancer ce tsunami dans ma vie."

"5 ans après, en pleine affaire Weinstein , je perd pratiquement tout. Tous les contrats. On voit déferler des insultes de gens que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas et qui croient cette histoire. On prend des coups, et il est impossible de répondre."

Éric Bion raconte avoir "sombré", "fait une dépression" : "J’ai perdu presque tout. Mais j’ai gardé et j’en suis fier, l’amour de mes filles, de beaucoup d’amis. Après il a fallu remonter la pente doucement."

Pour ce qui concerne MeToo ? Il fait la différence avec Balance Ton Porc : "Je suis tout à fait favorable à ce mouvement de libération des femmes. Mais je suis totalement opposé à la délation. Il y a très peu en France de noms qui ont été jeté en pâture. Pourquoi déformer la réalité et mentir, m’accuser de harcèlement sexuel au travail, alors que je ne travaillais pas avec cette personne ?

MeToo a permis la libération de la parole, mais MeToo est très différent de Balance Ton Porc. MeToo est né d’une enquête forte, avec un violeur. Moi il n’y avait rien, ce n’était pas fondé."