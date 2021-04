Au lendemain de l'accord entre Suez et Veolia, mettant un terme à 8 mois d'une bataille acharnée, Bertrand Camus, directeur général de SUEZ, est l'invité de 7h50.

Après l'OPA hostile lancée par Veolia sur Suez, les deux leaders mondiaux des services à l'environnements sont arrivés à un accord, ce lundi. "Il était important d'arriver à un accord, après huit mois de bataille", a souligné Bertrand Camus, le directeur général de Suez. "Après l'attaque de Veolia, nous nous sommes fixé une ligne : préserver un groupe concurrent sur les marchés domestiques et à l'international, avoir des garanties sociales pour nos employés, et un juste traitement de nos actionnaires. Quand on regarde le chemin parcouru, ces objectifs ont été atteints. C'est un compromis, tout n'est pas parfait, mais il était temps d'arriver à cette solution."

Bertrand Camus estime que les garanties obtenus sur l'emploi sont "fortes". "Le nouveau Suez a la capacité d'être viable, pérenne dans la durée, c'est la meilleure solution pour assurer les emplois à long terme." Des engagements ont été pris à 4 ans post-transactions afin qu'il n'y ait ni perte d'emploi ni changement de statut, précise-t-il. Par ailleurs, "avec l'accord que nous avons, le niveau de concurrence sera maintenu. Les collectivités françaises auront toujours le choix entre deux grands groupes".

Bertrand Camus salue-t-il pour autant la stratégie d'Antoine Frérot, PDG de Veolia ? "Pour lui, c'est un mouvement intéressant, quand on regarde l'évolution de Suez et Veolia. Il est venu chercher ce qui manquait. Ce qui est important, c'est qu'on ait trouvé un compromis", élude le directeur général du Suez.