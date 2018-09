Cédric Villani est l'invité de Léa Salamé à 7h50.

Cédric Villani © Radio France / Anne Audigier

A propos de l’affaire Maurice Audin, ce mathématicien est mort en pleine bataille d'Alger. Ce militant communiste, mathématicien, estimait que le progrès politique et scientifique allait ensemble. C’était un militant de l’Algérie indépendante. Il y a une place à son nom à Alger aujourd’hui.

Il a été arrêté par l’armée française et torturé. Pourtant pendant des années, on dira à sa famille qu’il s’est échappé et qu’il a disparu. Mais son épouse n’y a jamais cru. L’état maintenait sa version, notamment le général Paul Aussaresses. Il n’y a pas de témoignages fiables et on a jamais retrouvé son corps.

Ma famille fait partie de ces nombreuses familles déracinées qui ont quitté l'Algérie. Par ailleurs, je suis mathématicien. J’ai été président du prix Maurice Audin. Enfin, je suis un ami personnel de la famille de Maurice Audin.

Emmanuel Macron se rend ce jeudi dans sa famille. Le combat a commencé par les mathématiciens depuis 60 ans. Emmanuel Macron va reconnaître la responsabilité de l’Etat. Ce sera un moment non pas d’accusation mais de vérité. Il faut parler et panser les plaies.

La nation se dit que s’est le moment de reconnaître le rôle de l'armée française et de l’Etat qui l’a laissé agir. Il faut penser à tous les disparus dans tous les camps.

La famille , son fils Pierre Audin, devenu un mathématicien, m'a dit « je ne vois pas ce que j’aurai pu demander de plus à un président".