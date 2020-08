Le pianiste Alexandre Kantorow est l'invité de Laetitia Gayet à 7h50.

Le pianiste Alexandre Kantorow © AFP / Stéphane de Sakutin

Jeune prodige, pianiste virtuose et désormais star du piano, Alexandre Kantorow connaît un succès fulgurant, à seulement 23 ans. Deux victoires de la musique cette année et surtout le prix Tchaïkovski de piano : il est tout simplement le premier Français à l'avoir remporté. "Tout va très vite", confirme-t-il, invité de France Inter vendredi matin. "Le lendemain du concours, le portable se mettait à sonner. Ça fait un an que je vis sans avoir eu le temps de me reposer." Fils de deux parents musiciens de renom, Jean-Jacques Kantorow, violoniste et chef d'orchestre et Kathryn Kantorow, violoniste, il semble s'être fait un nom. "On ne fait pas le même instrument, ça évite la comparaison directe", dit-il. "Mais on m'a pendant longtemps parlé d'eux."

Son nouvel album "Brahms, Bartok & Liszt : Piano Works" sortira le 4 septembre. "Brahms est un compositeur qui me parle énormément. il est à la frontière entre une rigueur intellectuelle classique et un romantisme et de la période lyrique. (...) Il a une sorte de dignité contenue qui le rend touchant."

Alexandre Kantorow est en concert ce samedi 15 août, à 16h, au Parc floral de Paris, dans le cadre du festival Classique au vert.