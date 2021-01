Ismaël Saidi, scénariste et réalisateur, auteur de "Comme un musulman en France" (Ed. Autrement), est l'invité de 7h50.

Ismaël Saidi publie "Comme un musulman en France", aux éditions Autrement, un "hommage à tous les profs, les éducateurs qui essaient de recoudre le tissu social", explique-t-il au micro de France Inter. Le livre est le fruit des conversations échangées avec les spectateurs de sa pièce Djihad.

Dans le livre, le metteur en scène raconte notamment une rencontre avec des jeunes de la France rurale. "Je suis arrivé, j'ai reçu une lettre 'merci d'être venu dans notre village de racistes'. Purée. Du coup je vois ces gosses qui me disent 'nous on a rien, on n'a pas de bibliothèque, pas de cinéma, pas de théâtre, on est les oubliés. Alors que les jeunes de banlieue, il suffit qu'ils brûlent des trucs et on leur donne tout'. Je me suis retrouvé au milieu d'une France qui se regarde en chien de faïence.'

Pour Ismaël Saidi, le problème est la victimisation de certaines populations. "J'ai tellement connu ça, grandir avec cette musique qui vous dit 'ils' ne nous aiment pas, 'ils' ne veulent pas de nous'. Vous grandissez dans cet espèce de marasme, au point que vous vous retrouvez face à un gosse de 14 ans qui vous dit qu'on subit de la discrimination à l'embauche. En fait il finit par vous avouer qu'il ne connait personne qui a vécu de la discrimination mais on lui a dit que c'était comme ça".

Le metteur en scène belge estime que la discrimination existe, mais qu'elle est l'exception.