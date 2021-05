Il a consacré sa vie à Madagascar. Père Pedro Opeka, prêtre, fondateur de l’association humanitaire Akamasoa, est l'invité de 7h50.

Sur l'île de Madagascar, une importante sécheresse gagne du terrain. L'ONU redoute un désastre humanitaire. "Cela fait trois ou quatre ans qu'il n'a pas plu", explique Pedro Opeka, fondateur de l’association humanitaire Akamasoa. "Les gens souffrent, ils essaient de réagir, il faut amener de l'eau". Avec les enfants scolarisés, ce prêtre plante chaque années 30 000 arbres pour reboiser l'île. "Madagascar a une biodiversité formidable, mais le feu a détruit beaucoup de forêts..."

Dans ce pays où neuf habitants sur dix vivent sous le seuil de pauvreté, Pedro Opeka évoque "un combat corps à corps avec la misère". "Un enfant sur deux est malnutri, beaucoup d'endroits sont enclavés, il n'y a pas de routes... Mais s'il y a une richesse à Madagascar, ce sont les enfants. C'est l'un des pays les plus jeunes au monde. J'ai confiance dans ces jeunes Malgaches qui ne vont pas laisser tomber leur pays."

Son association, Akamasoa, "accompagne les plus pauvres jusqu'à la fin de leur vie", de la scolarisation jusqu'au cimetière. "On est obligé de le faire. Mais on n'a pas assez de moyens pour satisfaire tous les besoins."

Covid-19

L'épidémie de Covid-19 a fait 800 morts à Madagascar, selon les autorités. "Quel pays peut se vanter d'avoir bien géré ? Madagascar, avec des moyens assez simples, a fait face. Pendant la pandémie il faut se donner la main, c’est seulement dans l’union, face à cet ennemi invisible, qu’on va vaincre."