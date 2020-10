#Génération demain : une journée spéciale sur France Inter, en partenariat avec Konbini, pour évoquer les talents de la nouvelle génération. Sarah El Haïry, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et de l'Engagement, est l'invitée de Léa Salamé à 7h50.

Sarah El Haïry © AFP / Daniel Pier / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Sarah El Haïry, si elle reconnait que la pandémie a particulièrement touché les jeunes générations, refuse pour autant de n'en faire que des victimes : "Pour les jeunes, ceux qui ont passé le bac, ceux là on leur demande piocher au plus profond d'eux. Ils ne sont pas sacrifiés, parce que sacrifiés, c'est être mort. Ils sont au contraire créatifs et innovants".

Couvre feu ? Les jeunes pas forcément visés

Pour la secrétaire d'état, les mesures de restrictions à venir, comme une probable instauration de couvre-feu, en plus de la fermeture de bars et restaurants, ne visent pas particulièrement la jeune génération :

Des embauches confirmées pour les jeunes

Et concernant les mesures destinées à faciliter l'embauche des jeunes, elle affirme que les premiers chiffres sont encourageant, avec près de "190 000 recrutements" enregistrés dans la foulée :