Dans "Thalasso", le cinéaste Guillaume Nicloux filme le romancier Michel Houellebecq et l'acteur Gérard Depardieu en pleine séance de remise en forme à Cabourg... Une comédie réjouissante où ces deux figures françaises jouent avec leur image. Le réalisateur est l'invité de Pierre Weill à 7h50.

Le cinéaste Guillaume Nicloux, à Paris, en 2018. © AFP / Joël Saget

"J'ai voulu proposer une vision atypique et surprenante de ces deux icônes populaires. explique le cinéaste Guillaume Nicloux au sujet de son nouveau film, Thalasso, qui met en scène Gérard Depardieu et Michel Houellebecq dans un centre de thalassothérapie de Cabourg.

Le résultat : une comédie "atypique", "protéiforme", où les acteurs sont eux-mêmes au cœur de la fiction, où "leurs personnalités font partie intégrante du film", poursuit Guillaume Nicloux. Ainsi Gérard Depardieu en vient-il à se confier au sujet de son admiration pour Vladimir Poutine ou encore son succès auprès des femmes."C’est un film qui a l’apparence d’un film normal mais avec la possibilité de permettre des moments de véracité qui n'étaient pas prévus".

Gérard depardieu et Michel Houellebecq / Wild Bunch Distribution

Le cinéaste, qui joue en permanence sur la porosité entre le réel et la fiction, explique ainsi sa démarche : "Plusieurs matières viennent se fondre, comme un tissage entre les documents écrits, les informations que je donne à certains acteurs et pas à d'autres, ce que je dis pendant le tournage, et ce qui naît de ces situations".

Thalasso de Guillaume Nicloux sort en salles le 21 août.